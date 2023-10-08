الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
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كتائب القسام تكشف عن عملية كوماندوز بحري على شواطئ عسقلان

منذ 6 دقائق
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تمكن مقاتليها تنفيذ عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق.

وجاء في البيان العسكري الذي حمل رقم “5” شمن سلسلة بيانات عملية طوفان الأقصى:

“شاركت 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوز البحري القسامي في اللحظات الأولى من معركة طوفان الأقصى، وتمكنوا بفضل الله من تنفيذ عملية إبرارٍ ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان والسيطرة على عدة مناطق، وأدارت عملياتها باقتدار، وكبدت العدو خسائر فادحةً في الأرواح، ولا زال عددٌ منهم يواصلون القتال حتى هذه اللحظات”.

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