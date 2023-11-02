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كتائب القسام: دمرنا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة

منذ ساعة واحدة
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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أعلنت كتائب القسام عن تنفيذها عمليات عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب مدينة غزة، وجاء في بيان الكتائب:

“نفذ مجاهدو كتائب القسام عصر اليوم الخميس 02 نوفمبر 2023م هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، كما استهدفوا جنوداً تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون”.

في سياق متصل، قال “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة.

وكشف أبو عبيدة عن تدمير ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتل وإصابة عدد من جنود العدو، مشيراً إلى تمكن مقاتلي الكتائب من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

كما كشف عن أن ناقلة الجند “النمر” سقطت في أول اختبار أمام قذائف كتائب القسام، متوعداً الجيش الإسرائيلي بأن غزة ستكون لعنة التاريخ عليهم.

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