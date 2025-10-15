كتائب القسام: سنسلم رفات رهينتين في غزة مساء اليوم الأربعاء

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنها قررت تسليم رفات رهينتين في قطاع غزة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وأضافت كتائب القسام في بيان “قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء”.

وفي سياقٍ منفصل، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تحث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف ما وصفتها بـ”أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بغزة”، ويبدو ذلك ردا على الحملة التي بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذها في قطاع غزة لملاحقة من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون والعملاء والمرتزقة وقطاع الطرق”.

وأضاف الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى المركزية في تغريدة على موقع القيادة على منصة إكس إنهم يحثون حماس على “وقف العنف سواء في مناطقها أو التي تؤمنها إسرائيل خلف الخط الأصفر”.

واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل “فرصة للسلام على حماس اغتنامها بالانسحاب والالتزام بالعشرين بندا في خطة الرئيس دونالد ترامب وتسليم سلاحها دون تأخير”.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية أنها نقلت “مخاوفها” للوسطاء “الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين في غزة”، وقالت إنها متفائلة جدا بمستقبل السلام في المنطقة.

حملة أمنية

وتأتي هذه التصريحات بعد ظهور مقاطع فيديو لما يبدو أنه إعدامات ميدانية في قطاع غزة، لكن المقاومة الفلسطينية شددت اليوم الأربعاء على أن ما سمتها بالحملة الأمنية في قطاع غزة تحظى بإجماع وطني لإعادة الأمن “وملاحقة المرتزقة وأذناب العدو”، وفق وصفها.

وثمنت -في بيان- الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع إسرائيل.

وأكدت أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار.

وأمس الثلاثاء، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها من وصفهم بـ”الفئات المارقة”، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي.

وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي الفلسطيني، مطالبا جميع العشائر بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص.

والأحد، قالت مصادر أمنية للجزيرة إن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على مليشيا مسلحة في مدينة غزة، وشرعت في تنفيذ عملية تمشيط شاملة بالمنطقة، مؤكدة مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات.