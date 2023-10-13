كتائب القسام: 150 صاروخا باتجاه عسقلان رداً على استهداف المدنيين

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية الجمعة أنها أطلقت 150 صاروخا باتجاه مدينة عسقلان في إسرائيل “ردا على تهجير واستهداف المدنيين”.

وكانت قد قالت كتائب القسام في بيان بوقت سابق، إن 13 أسيرا قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال البيان “تعلن كتائب القسام عن مقتل 13 أسيرا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي”.