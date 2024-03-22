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كتيبة جنين في الضفة الغربية تنعى قائدها "محمد مأمون حواشين"

منذ ساعتين
قائد كتيبة جنين محمد مأمون حواشين "أبو شادي"

قائد كتيبة جنين محمد مأمون حواشين "أبو شادي"

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد القائد العام لسرايا القدس في الضفة الغربية و قائد كتيبة جنين محمد مأمون حواشين “أبو شادي”.

وأوضح بيان السرايا أن “أبو شادي” كان مسؤولاً عن عدة عمليات عسكرية ألحقت القتلى و الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن محمد مأمون حواشين استشهد  متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين، أمس الأربعاء.

وكان حواشين يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا في جنين، فيما نعت حركة “فتح” إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد حواشين.

وأدى قصف المركبة إلى استشهاد كل من: محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، وهما في العشرينات من عمريهما.

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