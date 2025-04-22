كرادلة في روما يجتمعون لترتيب جنازة البابا فرنسيس

تتجه جميع الأنظار حول العالم على روما وتحديداً الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس، الذي توفي أمس اثنين 21\4\2025 الفصح عن عمر يناهز 88 عاما.

وفي آخر المستجدات من المقرر أن يجتمع عدد من الكرادلة في روما، الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجنازة البابا فرنسيس، وسيقرر الكرادلة الموعد الدقيق لدفن رأس الكنيسة الكاثوليكية الراحل، والذي يتم عادة بعد الوفاة بفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أيام.

وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن يُدفن البابا المتوفى في كاتدرائية القديس بطرس، فمن المتوقع أن يُوارى جثمان البابا فرنسيس الثرى خارج الفاتيكان، في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري، وهي واحدة من الأماكن المفضلة لديه.

ومن المنتظر أن يحضر رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم مراسم الجنازة.

ولا يزال جثمان فرنسيس في كنيسة دار الضيافة سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان.

ومن المتوقع أن يُنقل الجثمان إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم غد الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.

وتوفي البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، في يوم اثنين الفصح إثر إصابته بسكتة دماغية، بحسب الفاتيكان.