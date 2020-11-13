كريستوفر ميلر: قواتنا العسكرية لم تضعف في أعقاب الانتخابات

أعلن كريستوفر ميلر، الذي يشغل منصب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، ان تغيير الرئيس ترامب المفاجئ لكبار المسؤولين العسكريين في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية لم يضعف القوات العسكرية الأمريكية.

وأضاف ميلر “أؤكد للشعب الأميركي ولحلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية، وتتابع عملها الحيوي في حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم”.

يشار إلى أن تم تعيين “ميلر” المستشار في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب، والضابط السابق في القوات الخاصة، في منصب وزير الدفاع بالوكالة في 9 نوفمبر بعد إنهاء ترامب خدمات مارك أسبر، رابع وزير دفاع في إدارته.

ولا يملك ميلر خبرة كافية لإدارة مؤسسة هائلة كالبنتاغون، لكن من المرجح أن يتم استبداله في وقت قريب بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

ومع ذلك أثار وصوله إلى قمة هرم البنتاغون مع عديد من مؤيدي ترامب، أصحاب الخبرة القليلة أو المعدومة، مخاوف من أن تكون المؤسسة العسكرية الأميركية لأسابيع عدة تحت إدارة ضعيفة.

واتصل ميلر هاتفيا بنظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهو يخطط للتحدث لاحقا، الجمعة، إلى الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، لطمأنة أهم حلفاء واشنطن.

كما تواصل أيضا مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبار المسؤولين الديموقراطيين.

وأدلى ميلر بتصريحاته خلال استقباله وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، مشيرا إلى أن “هذا أول عمل رسمي لي ولا يمكن أن اتخيل زائرا أكثر أهمية”.

وقال معلقا على لوحة في فيلنيوس تحمل عبارة قالها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2002 عندما انضمت ليتوانيا إلى حلف شمال الأطلسي، “أي شخص يختار ليتوانيا عدوا يكون قد عادى الولايات المتحدة الأميركية أيضا”.