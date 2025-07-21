كم بغلت أسعار الذهب؟

صعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيعاليوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية قبل انتهاء المهلة المحددة في أول أغسطس آب التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.

وبحلول الساعة 1834 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3394.23 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 يونيو حزيران. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3406.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.6 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وقال ديفيد ميجر، مدير قطاع التداول في المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز “اقتراب الموعد النهائي في أول أغسطس يلقي بحالة من الضبابية على السوق، وهو عامل داعم (للذهب) بالتأكيد”.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون فرصة نسبتها 59 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يُعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة الضبابية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 38.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1440.75 دولار وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1266.04 دولار.