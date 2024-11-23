السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة

منذ 13 ثانية
اختبار لـفيروس جدري القردة. رويترز

اختبار لـفيروس جدري القردة. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكدت وكالة الصحة العامة الكندية أمس الجمعة رصد أول حالة إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في كندا لدى شخص في مانيتوبا.

وقالت الوكالة إن هذه الحالة المتعلقة بالسفر مرتبطة بتفشي ‭ ‬السلالة الفرعية 1 من المرض في وسط وشرق أفريقيا.

وأضافت الوكالة في بيان “سعى الشخص إلى الحصول على رعاية طبية لأعراض جدري القردة في كندا بعد وقت قصير من عودته ويخضع للعزل في الوقت الراهن”.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية بسبب جدري القردة للمرة الثانية خلال عامين في أغسطس آب بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس، هي السلالة الفرعية 1 بي، من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إنه على الرغم من أن المخاطر التي تهدد السكان في كندا في هذا الوقت لا تزال منخفضة، إلا أنها تواصل مراقبة الوضع باستمرار. كما قالت إن فحصا للصحة العامة، بما في ذلك تتبع المخالطين، مستمر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار وكالة موديز للتصنيف الائتماني
وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
عناصر من الشرطة البريطانية
بريطاني يعترف بإحراق منشأة مرتبطة بأوكرانيا في لندن وتلقي أموال من مخابرات أجنبية
مؤشرات وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد بيانات عن قوة الأداء الاقتصادي

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت
الحرب على لبنان
فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا
جبران باسيل
لماذا استُبعد باسيل عن لقاءات هوكشتاين؟