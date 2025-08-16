كندا تشيد بموقف أمريكا بشأن الضمانات الأمنية في أوكرانيا

رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم السبت بما وصفه بانفتاح الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بموجب اتفاق سلام لإنهاء الحرب الروسية على كييف.

وأضاف في بيان “الضمانات الأمنية القوية والموثوقة ضرورية لأي سلام عادل ودائم. أرحب بانفتاح الولايات المتحدة على تقديم ضمانات أمنية في إطار جهود تحالف الراغبين”.

وتابع “قيادة الرئيس ترامب والولايات المتحدة تتيحان الفرصة لإنهاء الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا”.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.