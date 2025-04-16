كندا تطبق تدابير لدعم الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية

كشفت الحكومة الكندية، أمس الثلاثاء، عن تدابير جديدة لدعم الشركات الكندية المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وذكرت وزارة الخزانة الكندية في بيان أن شركات صناعة السيارات ستحصل على حق استيراد المركبات المجمعة بالولايات المتحدة وفقا لشروط اتفاقية واشنطن والمكسيك وكندا، بإعفاء من الرسوم الجمركية التي تفرضها كندا، مقابل استمرار الإنتاج في البلاد.

وأفادت بأن عدد المركبات التي يمكن للشركة استيرادها معفاة من الرسوم الجمركية سينخفض ​​إذا كان هناك انخفاض بإنتاجها أو باستثماراتها في كندا.

وجاء في البيان أنه من المقرر تطبيق إعفاء ضريبي مؤقت لمدة 6 أشهر على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأوضح “أن هذه المنتجات تشمل المدخلات المستخدمة في عمليات التصنيع والمعالجة وتعبئة الأغذية والمشروبات في كندا، وكذلك المنتجات المستخدمة في مجالات مثل الصحة والسلامة العامة والأمن القومي”.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المذكورة ستعطي الشركات الوقت لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها والتحول إلى الموارد المحلية.

وبدأت الولايات المتحدة في 4 مارس/ آذار الفائت تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه لن يفرض رسوما جمركية على المنتجات التي تشملها “اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا” حتى 2 أبريل/ نيسان الجاري.

بدوره، أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني في 26 مارس أن “حرب التجارة” التي بدأها ترامب بالرسوم الجمركية أضرت بالمستهلكين والعاملين في كل من الولايات المتحدة وكندا.