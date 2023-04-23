كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان

أعلنت كندا، الأحد، تعليق أنشطتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان قائلة إن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وذكرت الحكومة الكندية في بيان أنه في الوقت الذي يجري فيه تعليق الأنشطة في الخرطوم، سيستمر تقديم خدمات قنصلية محدودة.

وتسببت المعارك بين طرفي الصراع في السودان في أزمة إنسانية. وتسعى دول أجنبية إلى تنفيذ عمليات إجلاء بعدما قالت الولايات المتحدة إن قواتها الخاصة ساعدت موظفي السفارة الأمريكية على مغادرة البلاد.

واندلع القتال في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد في 15 أبريل نيسان، بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية. وأودى القتال بحياة أكثر من 400 شخص.

ويخوض الجيش السوداني مواجهة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية. واشترك الطرفان في انقلاب عام 2021 لكنهما اختلفا خلال مفاوضات حول خطة لتشكيل حكومة مدنية ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

واستمر القتال العنيف حول مقر الجيش بوسط الخرطوم والمطار الذي أُغلق نتيجة الاشتباكات، وعلى مدار اليومين الماضيين في بحري، حيث استخدم الجيش قواته على الأرض وكذلك الضربات الجوية لمحاولة ردع قوات الدعم السريع.