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كندا تعليقاً على قرار الجنائية الدولية: على الجميع الالتزام بالقانون الدولي

منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس: “إن كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية”، وذلك ردا على سؤال عن أمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي… نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.

من جانبه، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخمي: “إن بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد عسكري بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.

في حين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت”.

وأوضح المتحدث “ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار”، مضيفا أن “واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

    المصدر :
  • رويترز

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