كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران (الخميس 13-10-2022) ردا على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار.

وقالت الوزارة إن قائمة العقوبات الجديدة تتضمن ثلاثة كيانات و17 شخصية إيرانية من بينها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي “تصرفات النظام الإيراني تتحدث عن نفسها. والعالم في مقاعد المشاهدين منذ سنوات مكتفيا بمتابعة ما تنفذه إيران من أجندة قائمة على العنف والخوف والدعاية”.

وأضافت “ستواصل كندا الدفاع عن حقوق الإنسان وسنواصل التضامن مع الشعب الإيراني، بما يشمل النساء والشباب، الذين يطالبون بشجاعة بمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم تماما”.

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أسابيع على اعتقال أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، في طهران بسبب “ملابسها غير اللائقة”، لا يوجد أي مؤشر على تراجع الاحتجاجات في تحد جريء لحكام إيران من رجال الدين حتى لو كانت الاضطرابات لا تبدو قريبة من الإطاحة بهم.

وسلطت الاحتجاجات الضوء على الإحباط المكبوت بشأن الحريات والحقوق في إيران مع انضمام العديد من النساء إليها. وأصبحت الأنباء الواردة عن مقتل العديد من الفتيات المراهقات أثناء تظاهرهن بمثابة صرخة للخروج في مزيد من الاحتجاجات.

ونشرت إيران عناصر من ميليشيا الباسيج، وهي قوات تكون عادة في الطليعة لقمع الاضطرابات الشعبية، في المناطق الكردية حيث قُتل سبعة أشخاص في احتجاجات خرجت الليلة الماضية.