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كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

منذ 36 دقيقة
الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

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قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن أوتاوا فرضت، الاثنين عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في تلك الدولة.

ووفقا للبيان، فإن العقوبات الأخيرة استهدفت أربعة أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان “الشعب الإيراني، بما فيه النساء والشبان، يخاطر بأرواحه لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها”.

وأردفت جولي “ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة”.

وتفرض كندا سلسلة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما فيها وفاة مهسا أميني، الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما.

وتشن السلطات الإيرانية حملة قمع دامية لقمع الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) يوم السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.

وتوفيت أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر أيلول بعد احتجازها بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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