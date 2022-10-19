كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان

فرضت كندا عقوبات على ستة شخصيات وأربعة كيانات إيرانية، الأربعاء، قالت إنهم ضمن أسوأ من شاركوا أو ساعدوا في ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان “ستواصل كندا دعمهم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتهديداته للسلام والأمن الإقليميين”.

وتشمل قائمة الشخصيات الواقعة تحت طائلة العقوبات محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري وكذلك مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة رقابية متشددة، ومجلس الخبراء وهو المسؤول عن اختيار خليفة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأضافت جولي في بيان، الأربعاء، إن كندا ستواصل دعم الإيرانيين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وتهديداته للسلام والأمن الإقليميين.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، شملت عدة مدن بمختلف أنحاء البلاد، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وتقابل السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات بقمع أمني شديد، أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

ويوم الخميس الماضي، فرضت كندا عقوبات على إيران جراء انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار، شملت 17 شخصًا من بينهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى 3 كيانات.