كندا تفرض عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا من الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون

قالت الحكومة الكندية الاثنين إنها قررت فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.

هذا ومع تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الايرانية، بعد استخدام السلطة للعديد من الوسائل لكبح التظاهرات من الاعتقال للضرب وصولاً الى الاعدام، ما أدى إلى مقتل المئات بحسب ما أكدت ممنظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.

كانت هذه التظاهرات قد تفجرت في منتصف سبتمبر الماضي بعد مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الاخلاق، بحيث لا يزال العديد من الإيرانيين يعبرون عن سخطهم بطرقهم الخاصة.

فقد علت ليل السبت الأحد 26\2\2023 الأصوات والهتافات من عدد من المنازل في حي تشيتغر (Chitgar) – بطهران، منددة بالنظام الحاكم، وصادحة: “الموت للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما خرجت مظاهرة ليلية في حي فرمانية، وعلت الأصوات من السطوح والشرفات؛ قائلة “لن يكون الوطن وطنا إلا بدفن الملالي” في إشارة إلى رجال الدين الحاكمين في نظام “الجمهورية الإسلامية”.

إلى ذلك، عادت مؤخراً بشكل خجول إلى العاصمة ظاهرة إسقاط عمامات رجال الدين، احتجاجاً على تدخلهم في حياة الناس بشكل صارخ.

كذلك باتت العديد من الشوارع سواء في طهران أم خارجها لاسيما في مدينة سنندج الكردية بغرب البلاد، تشهد تواجد فتيات ونساء بشعر مسدل بلا حجاب الرأس الإجباري، الذي تفرضه السلطات منذ عقود في البلاد، على الرغم من حملة القمع والاعتقالات التي شهدتها الأشهر الماضية بحق آلاف المتظاهرين، بحسب ما أفاد ناشطون إيرانيون، وما أظهرته العديد من المقاطع المصورة المنتشرة على مواقع التواصل.