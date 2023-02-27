الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كندا تفرض عقوبات على 12 مسؤولا إيرانيا من الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون

منذ دقيقتين
الحرس الثوري

الحرس الثوري

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة الكندية الاثنين إنها قررت فرض عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في إيران لمشاركتهم في “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.

هذا ومع تراجع وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الايرانية، بعد استخدام السلطة للعديد من الوسائل لكبح التظاهرات من الاعتقال للضرب وصولاً الى الاعدام، ما أدى إلى مقتل المئات بحسب ما أكدت ممنظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.

كانت هذه التظاهرات قد تفجرت في منتصف سبتمبر الماضي بعد مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الاخلاق، بحيث لا يزال العديد من الإيرانيين يعبرون عن سخطهم بطرقهم الخاصة.

فقد علت ليل السبت الأحد 26\2\2023 الأصوات والهتافات من عدد من المنازل في حي تشيتغر (Chitgar) – بطهران، منددة بالنظام الحاكم، وصادحة: “الموت للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما خرجت مظاهرة ليلية في حي فرمانية، وعلت الأصوات من السطوح والشرفات؛ قائلة “لن يكون الوطن وطنا إلا بدفن الملالي” في إشارة إلى رجال الدين الحاكمين في نظام “الجمهورية الإسلامية”.

إلى ذلك، عادت مؤخراً بشكل خجول إلى العاصمة ظاهرة إسقاط عمامات رجال الدين، احتجاجاً على تدخلهم في حياة الناس بشكل صارخ.

كذلك باتت العديد من الشوارع سواء في طهران أم خارجها لاسيما في مدينة سنندج الكردية بغرب البلاد، تشهد تواجد فتيات ونساء بشعر مسدل بلا حجاب الرأس الإجباري، الذي تفرضه السلطات منذ عقود في البلاد، على الرغم من حملة القمع والاعتقالات التي شهدتها الأشهر الماضية بحق آلاف المتظاهرين، بحسب ما أفاد ناشطون إيرانيون، وما أظهرته العديد من المقاطع المصورة المنتشرة على مواقع التواصل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقر الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تتطلع لجمع 4.3 مليار دولار لليمن
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محكمة أوكرانية تقضي بسجن جنديين روسيين أسيرين
الجيش السوداني
لمدة شهر.. السودان يعلن حالة الطوارئ بغرب كردفان

الأكثر قراءة

الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
نهاية مأسوية للشيخ الرفاعي… ما هي الخلفيات؟
مؤشر قياس الزلازل
نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
مؤشر قياس الزلازل
هزّة أرضية جديدة في لبنان