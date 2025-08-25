كندا: نشعر بالفزع من القصف الإسرائيلي على مستشفى بغزة

نددت كندا بالقصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة، اليوم الاثنين، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل بينهم خمسة صحفيين، وأكدت أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في منطقة القتال.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان “تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون. إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة”.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن الغارات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي بغزة، والتي أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين، “غير مقبولة”، داعيا إسرائيل إلى “احترام القانون الدولي”، وبينما شددت الأمم المتحدة على وجوب منع استهداف المستشفيات بتاتا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في القطاع.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس بعد اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “يجب حماية المدنيين والصحافيين في كلّ الظروف. ويجب أن تتمكن وسائل الإعلام من أداء مهمّتها بحرية واستقلالية لتغطية حقيقة الصراع”، مضيفا أن “تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا”.

من جهته عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في منشور عبر منصة “إكس”، عن شعوره بـ”الفزع” من القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة، مضيفا أنه ينبغي حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحافيين، وكذلك وقف إطلاق النار فورا.

وأعربت ألمانيا اليوم الاثنين عن “صدمتها لمقتل عدة صحافيين وعمال إنقاذ وغيرهم من المدنيين” في قصف جوي إسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس “يجب التحقيق في هذا الهجوم”، ودعت إسرائيل إلى “السماح للإعلام الأجنبي المستقل بالوصول الفوري وتوفير الحماية للصحافيين العاملين في غزة”.