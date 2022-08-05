كورونا الصين.. تسجيل 539 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من أغسطس آب، هي 222 مصحوبة بأعراض و317 دون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق هي 111 مصحوبة بأعراض و335 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 5226 كما هو، وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الخميس 230135 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأعلنت كل من بكين وشنغهاي عدم تسجيل أي حالات محلية جديدة الخميس، وفقا لبيانات حكومتي المدينتين.

ولم تسجل مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، أيضا إصابات محلية جديدة، مثل اليوم السابق.