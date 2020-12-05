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كورونا في أمريكا..حصيلة قياسية للإصابات خلال 24 ساعة

منذ 41 دقيقة
أمريكا أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا

أمريكا أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا

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تواصل الولايات المتحدة، لليوم الثاني على التوالي، تسجيل الأرقام القياسية يإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225.201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز ، الجمعة .

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة من جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأعلن حاكم كاليفورنيا، الخميس، أنّه سيتمّ حظر التجمّعات والأنشطة غير الضروريّة في كلّ مناطق الولاية التي يُحتمل أن تؤدّي فيها جائحة كوفيد-19 إلى استنفاد طاقة المستشفيات الاستيعابيّة.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عبر شبكة “سي إن إن”، الخميس، أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وقال بادين: “طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وان يكون مستشاري الطبي الرئيسي وان يكون جزءا من فريق كوفيد”.

وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع أقنعة لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)”.

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