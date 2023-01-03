كورونا.. قائمة الدول التي فرضت قيودا على الوافدين من الصين

تفرض السلطات في أنحاء مختلفة من العالم قيودا على المسافرين من الصين أو تدرس ذلك إذ ترتفع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلد الآسيوي بعدما خففت بكين القواعد التي تفرضها في إطار سياسة “صفر كوفيد”. وترفض الصين انتقادات لبياناتها بشأن كوفيد.

* دول تفرض قيودا:

– الولايات المتحدة

ستفرض الولايات المتحدة على القادمين من الصين تقديم فحوص كوفيد-19 اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني.

وسيتعين على جميع المسافرين جوا ممن تبلغ أعمارهم عامين فأكثر تقديم نتيجة سلبية لفحص أُجري قبل يومين على الأقل من مغادرة الصين أو هونج كونج أو مكاو. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى الصين وهونج كونج ومكاو.

– بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة ستطلب نتائج سلبية لاختبارات كوفيد-19 قبل المغادرة بالنسبة للركاب الوافدين من الصين اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني.

– فرنسا

ستلزم فرنسا المسافرين الوافدين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد قبل أقل من 48 ساعة من المغادرة.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن فرنسا ستجري ابتداء من أول يناير كانون الثاني اختبارات بي.سي.آر عشوائية عند وصول المسافرين القادمين من الصين.

وتحث فرنسا جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى البالغ عددها 26 دولة على فحص المسافرين الصينيين لرصد الإصابات بكوفيد.

– أستراليا

قال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر أمس الأحد إن المسافرين من الصين إلى أستراليا ملزمون بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 اعتبارا من الخامس من يناير كانون الثاني.

– الهند

فرضت البلاد تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند. وسيتعين وضع الركاب من تلك البلدان في الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم الأعراض أو كانت نتيجة اختباراهم إيجابية.

– كندا

قالت أوتاوا إنه يجب على المسافرين جوا من الصين إلى كندا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل يومين على الأقل من المغادرة.

– اليابان

ستطلب اليابان تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 عند الوصول للمسافرين من البر الرئيسي الصيني. وسيتعين على أولئك الذين تثبت إصابتهم الخضوع للحجر الصحي سبعة أيام. ودخلت الإجراءات الحدودية الجديدة الخاصة بالصين حيز التنفيذ في منتصف ليل 30 ديسمبر كانون الأول. كما ستحد الحكومة من الطلبات المقدمة من شركات الطيران لزيادة الرحلات إلى الصين.

– إيطاليا

طلبت إيطاليا مسحات كوفيد-19 من جميع المسافرين الوافدين من الصين. وبدأ مطار مالبينسا، وهو المطار الرئيسي في ميلانو، في اختبار المسافرين القادمين من بكين وشنغهاي.

– إسبانيا

ستفرض إسبانيا تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 أو الحصول على جرعة تطعيمات كاملة ضد المرض عند وصول المسافرين من الصين.

– ماليزيا

ستفحص ماليزيا جميع المسافرين الوافدين إليها لرصد أي أعراض حمى مع اختبار مياه الصرف الصحي من الطائرات القادمة من الصين لرصد أي وجود لإصابات بكوفيد-19.

– تايوان

قال مركز القيادة الوبائية المركزية في تايوان إنه سيتعين على جميع الركاب القادمين إليها على رحلات جوية مباشرة من الصين وكذلك على متن قوارب إلى جزيرتين إجراء اختبارات بي.سي.آر عند الوصول بدءا من أول يناير كانون الثاني.

– كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة أنباء نيوز 1 الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية ستلزم المسافرين من الصين بتقديم نتائج سلبية لاختبار كوفيد قبل المغادرة.

– المغرب

سيفرض المغرب حظرا على الوافدين من الصين مهما كانت جنسيتهم اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني.

– قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر ستلزم المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة.

* أماكن تدرس الوضع:

– الاتحاد الأوروبي

قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن مسؤولي الصحة في حكومات دول الاتحاد الأوروبي سيجرون محادثات يوم الأربعاء بشأن تنسيق استجابة لتصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، وذلك بعدما لم تسفر محادثات أجريت في ديسمبر كانون الثاني عن أي قرار بهذا الشأن.

– الفلبين

قالت وزارة الصحة في مانيلا إن الفلبين ترى أن هناك ضرورة لتكثيف المتابعة وتطبيق المراقبة على الوافدين عبر الحدود من الأفراد خاصة من الصين