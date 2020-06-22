كورونا يتسلل إلى الكوادر الطبية بالعراق ويسجل مئات الإصابات

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تزداد المخاوف من ارتفاع إصابات فيروس كورونا بين الكوادر الطبية و العاملين في القطاع الصحي بالعراق باعتبار أن الكوادر الطبية تعتبر جدار الصدّ الأول في مكافحة الوباء .

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يوم الاثنين، أن المئات من أطباء العراق أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي الوباء العالمي إلى انهيار في النظام الصحي المتهالك بالبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية في العراق، أن الأطباء العراقيين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس تُجرى لهم الفحوص، ثم يُطلب منهم أن يعودوا إلى عملهم، رغم الخطر الذي يشكلونه على المرضى والزملاء، أما نتائج الفحص فلا تظهر إلا بعد أسبوع.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب “واشنطن بوست”، لأن الإصابات بفيروس كورونا متفشية أيضا وسط من يعملون في مختبرات الفحوص التي ترصد حالات العدوى في البلاد.

وقال رئيس نقابة أطباء العراق، عبد الأمير محسن حسين، إن المفترض هو أن تتولى المستشفيات علاج الناس، لكنها صارت تنقل العدوى إليهم.

وارتفع عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا في العراق، بـ83 في المئة منذ وسط الأسبوع الماضي، فوصلت الحصيلة إلى 592 منذ تسجيل أول حالة بالوباء في مارس الماضي.

وترجح نقابة الأطباء في العراق أن يكون عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط موظفي القطاع الطبي أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.

وسجلت السلطات الصحية في العراق، أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي 1167 منهم، بينما تعافى أكثر من 14 و700 شخص مصاب.