“كورونا” يعطّل 69% من ناتج الصين
كشفت 14 مقاطعة ومدينة صينية، أن الشركات لن تبدأ أعمالها حتى الأسبوع الثاني من شباط/فبراير المقبل. وتهدد هذه الخطوة، بتوقف 69% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة “بلومبرغ”.
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وسيؤثر ذلك أيضًا على التجارة الصينية، إذ بناءً على حسابات الوكالة، شكلت الأربع عشر مقاطعة مصدرًا لـ78% من صادرات الصين خلال الشهر الفائت، كما أنها أيضًا تمثل 60% على الأقل من إنتاج الصلب، و65% من تكرير النفط الخام، و40% من إنتاج الفحم.
المصدر وكالات