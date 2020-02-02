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“كورونا” يعطّل 69% من ناتج الصين

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كشفت 14 مقاطعة ومدينة صينية، أن الشركات لن تبدأ أعمالها حتى الأسبوع الثاني من شباط/فبراير المقبل. وتهدد هذه الخطوة، بتوقف 69% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة “​بلومبرغ​”.

 

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وسيؤثر ذلك أيضًا على التجارة الصينية، إذ بناءً على حسابات الوكالة، شكلت الأربع عشر مقاطعة مصدرًا لـ78% من صادرات الصين خلال الشهر الفائت، كما أنها أيضًا تمثل 60% على الأقل من ​إنتاج الصلب​، و65% من تكرير ​النفط الخام​، و40% من إنتاج ​الفحم​.

المصدر وكالات
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