“كورونا” يعطّل 69% من ناتج الصين

كشفت 14 مقاطعة ومدينة صينية، أن الشركات لن تبدأ أعمالها حتى الأسبوع الثاني من شباط/فبراير المقبل. وتهدد هذه الخطوة، بتوقف 69% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة “​بلومبرغ​”.

وسيؤثر ذلك أيضًا على التجارة الصينية، إذ بناءً على حسابات الوكالة، شكلت الأربع عشر مقاطعة مصدرًا لـ78% من صادرات الصين خلال الشهر الفائت، كما أنها أيضًا تمثل 60% على الأقل من ​إنتاج الصلب​، و65% من تكرير ​النفط الخام​، و40% من إنتاج ​الفحم​.