“كورونا” يواصل زحفه عالميا… ويصل الإمارات

يواصل فيروس “كورونا” المستجد زحفه باتجاه العديد من دول العالم، والمساعي لاحتوائه تتواصل، وقامت الولايات المتحدة واليابان الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) بإجلاء المئات من رعاياهما من ووهان، بؤرة انتشار الفيروس في وسط الصين حيث تخطى عدد الإصابات بوباء “سارس” قبل حوالى 20 عاماً.

26 حالة وفاة

وأعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 26 وفاة جديدة جراء الفيروس ما يرفع الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مثبتة في البر الصيني.

وهذا الرقم تخطى عدد الإصابات عند انتشار فيروس “سارس” (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي طاول 5327 شخصاً عامي 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم بينهم 349 في البر الصيني.

15 دولة أخرى

وتركزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين، غير أن إصابات سجلت أيضاً في 15 دولة أخرى. وفي مؤشر مقلق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد عائلة مؤلفة من أربعة افراد قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.

إصابة أربعة أفراد في الامارات

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية”، وأضاف البيان أن “الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية”، وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن “عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة”، وأكدت وزارة الصحة إنها “تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية”.

وقررت مطارات الخليج ولا سيما مطار دبي الذي يعتبر من أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، إخضاع كل المسافرين الوافدين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت اليابان وألمانيا عن أولى حالات انتقال الفيروس من شخص إلى آخر خارج الصين. وكانت اليابان والولايات المتحدة أول دولتين تباشران إعادة قسم من رعاياهما العالقين في مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض الجديد في ديسمبر (كانون الأول).

من جهتها، أعلنت باريس أن طائرة ستحط الخميس في ووهان لإعادة أول دفعة من الرعايا الفرنسيين “الجمعة على الأرجح”، وقالت وزيرة الصحة أنييس بوزين أن العائدين سيخضعون للحجر الصحي 14 يوما لدى عودتهم. وذكرت المفوضية الأوروبية أن طائرة فرنسية ثانية ستقلع “لاحقاً خلال الاسبوع”، وستتمكن الطائرتان معاً من إعادة ما لا يقل عن 350 أوروبياً بينهم 250 فرنسياً من الصين.

وتعد كوريا الجنوبية لعملية إجلاء رعاياها، في وقت تقول دول أخرى إنها تدرس مثل هذه العمليات، وبينها كندا وأستراليا.

الوباء يواصل انتشاره

ويواصل الوباء الانتشار خارج الصين مع تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس في مقاطعة بافاريا بجنوب غرب ألمانيا، حيث رصد أول انتقال مباشر للعدوى على الأراضي الأوروبية. وكانت السلطات الفرنسية افادت بإصابة شخص رابع هو سائح صيني مسن وكان في “حالة بالغة” في أحد مستشفيات باريس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال خبراء دوليين “بأسرع وقت ممكن” إلى الصين لتقاسم المعلومات حول الفيروس وتقديم “رد عالمي” لمواجهته.

استنساخ الفيروس

بموازاة ذلك، يعمل باحثون من معاهد الصحة الوطنية الأميركية على تطوير لقاح ضد الفيروس، لكنّ العمل عليه قد يستغرق أشهراً عدة، بينما أعلن علماء في معهد “دوهرتي” في ملبورن بأستراليا التوصل إلى استنساخ الفيروس في المختبر، في مرحلة تعتبر أساسية لمكافحته. وأعلنت شركة بريتيش إيرويز البريطانية الأربعاء التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، بعدما أعلنت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأميركية الثلاثاء خفضاً كبيراً في عدد رحلاتها إلى الصين نتيجة تراجع عدد الركاب، وهو إجراء اعتمدتها “إير كندا” أيضاً.