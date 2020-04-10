كورونا.. 42 إصابة جديدة بالصين و1783 وفاة في أميركا

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف بقاع العالم بإيقاعات متباينة من منطقة إلى أخرى، ليحصد أكثر من 95 ألف ضحية.

وفي التفاصيل، سجل البر الرئيسي الصيني اليوم الجمعة 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 38 حالة تشمل مسافرين من الخارج، مقارنة مع 63 حالة الخميس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه جرى تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض في البر الرئيسي، بانخفاض عن 61 حالة جديدة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.

هذا وسجّلت الولايات المتحدة مساء الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها، الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا إلى 16.478 حالة وفاة.

وتحتلّ الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بحوالي ألفي وفاة.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة يوم الخميس إن البلاد سجلت 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3441. كما أعلنت الوزارة عن 194 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلن اليوم الجمعة عن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة امرأة تبلغ من العمر 43 عاما جراء الفيروس. ومنذ تفشي المرض في يناير/كانون الثاني، أبلغت تايلاند عن 2473 إصابة و33 وفاة في حين تعافى 1013 مريضا وعادوا إلى منازلهم.