كوريا الجنوبية تجلي 28 من مواطنيها وعددا من اليابانيين من السودان

قال مكتب الرئاسة في سول، الاثنين، إن طائرة عسكرية كورية جنوبية أجلت 28 من رعايا البلاد إلى جانب عدد لم تحدده من اليابانيين من السودان.

ودفعت الاشتباكات التي اندلعت بغتة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عدة دول إلى بذل جهود لإجلاء رعاياها الذين تقطعت بهم السبل هناك.

وقال ليم جونج دوك النائب الثاني لمدير مكتب الأمن القومي في إفادة صحفية إن حافلة تقل مواطنين كوريين جنوبيين وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي الجديد لإجلائهم بطائرة شحن من طراز سي-130، التي أقلعت بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية.

وأضاف أنه في جدة، من المقرر أن يستقل 26 من هؤلاء الكوريين الجنوبيين طائرة عسكرية أكبر تتوجه مباشرة إلى سول. ولا يعتزم المواطنان الباقيان العودة إلى كوريا الجنوبية الآن.

وقال ليم إنه تم إجلاء “عدد من الرعايا اليابانيين” على متن الطائرة أيضا، دون الخوض في تفاصيل.

وقال إن إجمالي الكوريين الجنوبيين الذين رغبوا في مغادرة السودان هو 28 مواطنا، بينما اختار مواطن واحد البقاء هناك.

وقالت كوريا الجنوبية إنها نشرت قطعا جوية وبحرية عسكرية بالقرب من السودان حتى تتمكن من الاستجابة عند الضرورة.