كوريا الجنوبية تفتتح أكبر معارضها للأسلحة على الإطلاق

افتتحت كوريا الجنوبية الجمعة أكبر معارضها للأسلحة على الإطلاق والذي من المتوقع أن تعرض فيه شركات إنتاجها الجديد من المُسيرات والأسلحة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى سول إلى تعزيز قدرات الجيش وزيادة المبيعات الدفاعية عالميا.

وقال منظمو معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025 إن 600 شركة من 35 دولة تشارك في نسخة المعرض هذا العام.

واستهل المنظمون المعرض بتشكيلات من العروض الجوية على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من إحدى القواعد الجوية. وتضمنت العروض طلعات جوية لطائرة مقاتلة مطورة حديثا من طراز كيه.إف-21. وسيتبع الاحتفالات الأسبوع المقبل معارض تجارية في مركز مؤتمرات يمتد على مساحة شاسعة.

وقال رئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونج هذا الشهر إن ميزانية الدفاع في البلاد للعام المقبل سترتفع 8.2 بالمئة إلى 66.3 تريليون وون (47.1 مليار دولار) في الوقت الذي تواجه فيه تصاعد التوتر في المنطقة ومع كوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

وتلقت شخصيات أجنبية دعوات من بيونجيانج هذا الشهر لحضور معرض أسلحة في كوريا الشمالية، تضمن طائرات مسيرة وصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، تلاه عرض عسكري كبير.

وأصبحت الأسلحة واحدة من أسرع صادرات كوريا الجنوبية نموا مع إبرامها صفقات بمليارات الدولارات لبيع مختلف أنواعها، ومنها مدافع هاوتزر والذخائر والصواريخ والسفن الحربية، إلى دول في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت شركة هانوا إيروسبيس أنها ستكشف خلال معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025 عن إصدارات الجيل الجديد من مدفعها هاوتزر كيه9 ذاتي الحركة المشهور وأن هذا الجيل يعتمد على التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى طاقم.

وأضافت أنها ستعرض مدفعها إل-بي.جي.دبليو، وهو ذخيرة صاروخية بطيئة تطلق من الجو، تعرف أيضا باسم الطائرة المسيرة الانتحارية، والتي يمكنها التحليق حول منطقة قبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الهدف وتدميره.

وأشارت هانوا في بيان إلى أن الأسلحة المسيرة والذكاء الاصطناعي سيوفران المزيد من القدرات ويساعدان كوريا الجنوبية على الحفاظ على دفاعاتها في ظل تقلص عدد السكان الذي سيقلل عدد الجنود المتاحين.