كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تحاول استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق متعددة

نقلت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية عن عضو في لجنة برلمانية القول إن كوريا الشمالية تحاول استغلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل متعدد الأوجه.

وأضاف البرلماني يو-سانج بوم بعد جلسة برلمانية مغلقة للجنة المعنية بالمخابرات “نعتبر أن كوريا الشمالية تحاول أيضا استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق عديدة… حصلنا على مؤشرات على أن (زعيم كوريا الشمالية) كيم يونج أون أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين”.

ولم يتسن التواصل معه بعد للحصول على تعليق على ذلك.

ونفت كوريا الشمالية أنها تزود روسيا بالأسلحة، كما نفت أيضا تقارير لبعض الخبراء العسكريين بأن مسلحي حماس يستخدمون أسلحتها في القتال ضد إسرائيل.

وذكرت تقارير إخبارية أن وكالة المخابرات قالت أيضا إن كوريا الشمالية أرسلت وفدا يتألف بالأساس من خبراء في المدفعية لروسيا في منتصف أكتوبر\تشرين الأول.

كما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جهاز المخابرات الوطني القول إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من عشر شحنات من الذخائر إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من مليون قذيفة مدفعية.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء عن جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية قوله إن كوريا الشمالية في المراحل النهائية من الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للتجسس وأن فرص نجاح المحاولة الثالثة لذلك كبيرة.

وأجرت كوريا الشمالية محاولتين لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع هذا العام، إلا أنهما باءتا بالفشل إذ تعرضت مراحل التعزيز لأعطال.

وتعهدت كوريا الشمالية في السابق بإجراء محاولة ثالثة في أكتوبر تشرين الأول لكنها لم تظهر حتى الآن أي مؤشر على أنها ستمضي قدما في عملية الإطلاق.