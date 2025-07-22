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كوريا الشمالية تتعهد بصنع مدمرة بحرية جديدة بحلول أكتوبر 2026

منذ 16 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن مسؤولين وعمالا في حوض لبناء السفن تعهدوا باستكمال بناء مدمرة حربية جديدة بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2026.

وأظهرت لقطات من تلفزيون كوريا الشمالية (كيه.آر.تي)، والتي جاءت مصاحبة للخبر، عمال بناء السفن وهم يقفون ويستمعون بانتباه إلى كلمات ألقيت في حوض بناء السفن في نامفو، بالإضافة إلى عدد من الرافعات والأفراد بالقرب من الحوض وهم يضعون خوذ السلامة ويرتدون الزي الرسمي.

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية أعادت في يونيو حزيران إصلاح مدمرة وزنها خمسة آلاف طن كانت قد تضررت خلال محاولة إطلاق فاشلة سابقة.

وأضافت أن الزعيم كيم جونج أون تعهد ببناء أسطول بحري أكثر حداثة لتعزيز قدرات البلاد البحرية في المحيط الهادي لمواجهة ما قال إنها استفزازات من الولايات المتحدة وحلفائها.

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