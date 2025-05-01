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كوريا الشمالية تشيد ببناء جسر جديد سيربطها بروسيا!

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2025 7:37 صباحًا
مسؤولون يحضرون حفل وضع حجر الأساس لجسر جديد يمتد على نهر تومين الذي سيربط كوريا الشمالية بروسيا، في بلدية راسون، كوريا الشمالية، 30 أبريل/نيسان 2025. رويترز

مسؤولون يحضرون حفل وضع حجر الأساس لجسر جديد يمتد على نهر تومين الذي سيربط كوريا الشمالية بروسيا، في بلدية راسون، كوريا الشمالية، 30 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إن بناء جسر جديد يربطها بروسيا يمثل تطورا “جوهريا” في العلاقات بين البلدين.

وبدأت روسيا وكوريا الشمالية أمس الأربعاء بناء جسر سيمتد فوق نهر تومين. وظل المشروع قيد البحث لسنوات قبل أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية عام 2024.

وعلقت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية على الجسر بالقول إنه “يوفر ضمانة جوهرية لإرساء وتعزيز… البنية التحتية المهمة للتعاون الاقتصادي وتنشيط التعاون الثنائي بما في ذلك حركة الأفراد والسياحة وتداول السلع”.

ويبدو أن كوريا الشمالية حققت مكاسب اقتصادية وعسكرية مقابل إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا. وقال نواب كوريون جنوبيون أمس الأربعاء، نقلا عن جهاز المخابرات في بلادهم، إن بيونجيانج تبحث تحديثا بمساعدة من روسيا في 14 قطاعا تشمل المعادن والطيران والطاقة والسياحة.

    المصدر :
  • رويترز

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