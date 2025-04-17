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كوريا الشمالية تنتقد نشر أمريكا لقاذفة استراتيجية في جارتها الجنوبية

منذ 38 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لنشرها قاذفة استراتيجية من طراز بي-1بي في مناورة عسكرية مشتركة جرت مع كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة.

وقد استُخدمت قاذفات من هذا الطراز في تدريبات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية. وتندد كوريا الشمالية بهذه التدريبات وتعتبرها تحضيرا لحرب ضدها فيما تصورها سول على أنها ممارسة دفاعية بحتة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في المنطقة أصبح “ممارسة عسكرية متكررة” واصفا الأمر “بالمتهور”.

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