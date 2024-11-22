كوريا الشمالية تنتهك عقوبات مفروضة على النفط الروسي

خلص تحليل لصور التقطتها أقمار صناعية ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” ومجموعة أوبن سورس سنتر التي مقرها بريطانيا اليوم الجمعة إلى ترجيح أن كوريا الشمالية تلقت أكثر من مليون برميل من النفط من روسيا على مدى ثمانية أشهر خلال العام الجاري، وهو ما يمثل انتهاكا للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجموعة أوبن سورس سنتر البحثية بأن ناقلات نفط من كوريا الشمالية أجرت أكثر من 40 زيارة إلى ميناء فوستوتشني في أقصى شرق روسيا منذ آذار/ مارس.

وجاء في التقرير: “عشرات الصور عالية الدقة من الأقمار الصناعية وبيانات نظام التعريف الآلي والصور التي نشرتها بعثات استطلاع بحري مكلفة بمراقبة أنشطة كوريا الشمالية ذات الصلة بخرق عقوبات الأمم المتحدة تظهر ناقلات كورية شمالية وهي تجري عمليات تحميل متكررة بمحطة نفط في ميناء فوستوتشني الروسي”، مضيفا أن وزارة الخارجية الروسية لم ترد على طلب للتعليق.