كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا وتعرض صاروخا عابرا للقارات

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء تفقده حرس الشرف في يوم العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، في هذه الصورة التي نشرت في 11 أكتوبر 2025. رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على عرض عسكري كبير استعرض فيه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أمام شخصيات دولية زائرة.

أقيم العرض العسكري أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، وجاء بعد احتفالات يوم الخميس.

وكان رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ، ووفد من روسيا برئاسة الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وكذلك رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، من بين الشخصيات الأجنبية التي حضرت إلى بيونجيانج للمشاركة في احتفال الذكرى السنوية.

وفي العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخها الباليستي العابر للقارات “هواسونغ 20” الأكثر تطورا، والذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه “أقوى نظام سلاح نووي استراتيجي في البلاد”.

ومنحت سلسلة صواريخ هواسونغ الباليستية العابرة للقارات كوريا الشمالية القدرة على استهداف أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تطور نظام التوجيه الخاص بها للوصول إلى الهدف، وقدرة الرأس الحربي الذي تحمله على تحمل الدخول مجددا إلى الغلاف الجوي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ألقى في العرض العسكري خطابا عبر فيه عن “تشجيعه الحار” للقوات الكورية الشمالية في العمليات الخارجية.

وقال كيم “يتعين أن يستمر جيشنا في النمو ليصبح كيانا لا يقهر يدمر كل التهديدات”.

وأجرى كيم أيضا محادثات أمس الجمعة مع ميدفيديف الذي قال إن تضحيات الجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون لصالح روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا أثبتت الثقة في العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كيم أبلغ ميدفيديف أنه يأمل في مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا والانخراط عن كثب في تبادلات متنوعة لتحقيق الأهداف المشتركة.