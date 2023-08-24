كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، الخميس، بدفع الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية عالمية من خلال تزويد القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وقالت إن واشنطن ليس لها الحق في انتقاد تعاون بيونجيانج العسكري مع روسيا.

ابتزاز نووي

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اتهم الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده، موضحاً أن “الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول الناتو، حول إمكانية وقبول استخدام سلاح الدمار الشامل ضد روسيا”.

وتابع بوتين مُهدداً: “لمن يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل، وفي بعض أجزائها أكثر تطوراً من نظيراتها لدى دول الناتو”. وأكد بوتين أنه “أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة، وهذا ليس خداع”.

وأضاف: “أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح قد تنعكس وتهب في اتجاههم” .

وأثارت هذه التصريحات التساؤلات حول احتمالية استخدام روسيا السلاح النووي في حرب أوكرانيا، وحدود هذا الاستخدام، وكذلك رد فعل الولايات المتحدة أو حلف “الناتو” على ذلك.