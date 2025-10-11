السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية وفيتنام تتفقان على التعاون في الدفاع ومجالات أخرى

منذ 5 دقائق
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرحب بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام خلال زيارته للبلاد لحضور احتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم (WPK) في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 9 أكتوبر 2025، رويترز

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرحب بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام خلال زيارته للبلاد لحضور احتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم (WPK) في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 9 أكتوبر 2025، رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية وفيتنام وقعتا اتفاقيات تعاون في مجالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والصحة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الاتفاقيات الموقعة أمس الجمعة.

وقاد رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام وفدا إلى بيونغيانغ‭ ‬الأسبوع الماضي لحضور الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وهي أول زيارة لزعيم فيتنامي إلى الدولة المعزولة منذ ما يقرب من 20 عاما‭‭.‬‬

ووفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية، وصل لام إلى مطار بيونغ يانغ الدولي صباح الخميس، حيث استقبله كبار المسؤولين الكوريين الشماليين. وبعد حفل ترحيبي، أجرى “لام” محادثات مع “كيم”، اتفق خلالها الجانبان على تعميق التعاون الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأعرب “لام” عن رغبته في توسيع التعاون في القطاعات ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الثقافة والرياضة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما اقترح إنشاء برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة للمساعدة في تعزيز التفاهم المتبادل من خلال عرض ثقافة وشعب البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب الزعيم الفيتنامي عن دعمه لتعزيز الحوار والسعي إلى حلول سلمية للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يبقى “لام” في كوريا الشمالية حتى يوم الغد السبت حيث يحضر سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم، اليوم الجمعة 10 أكتوبر.

وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة الأولى لزعيم فيتنامي منذ 18 عاما. 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
19 شهيداً في غزة أمس.. وانتشال جتامين 135 آخرين خلال يوم!
علم الصين
الصين تعلن عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن وحدة حرب نفسية بتايوان
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
آسيان تناقش مراقبة انتخابات ميانمار خلال قمة في أكتوبر

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
بيني وكسلر في الضاحية الجنوبية لبيروت
فيديو.. إسرائيلي في زيارة لمكان اغتيال نصر الله!