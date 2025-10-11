كوريا الشمالية وفيتنام تتفقان على التعاون في الدفاع ومجالات أخرى

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرحب بالأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام خلال زيارته للبلاد لحضور احتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم (WPK) في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 9 أكتوبر 2025، رويترز

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية وفيتنام وقعتا اتفاقيات تعاون في مجالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والصحة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الاتفاقيات الموقعة أمس الجمعة.

وقاد رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام وفدا إلى بيونغيانغ‭ ‬الأسبوع الماضي لحضور الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وهي أول زيارة لزعيم فيتنامي إلى الدولة المعزولة منذ ما يقرب من 20 عاما‭‭.‬‬

ووفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية، وصل لام إلى مطار بيونغ يانغ الدولي صباح الخميس، حيث استقبله كبار المسؤولين الكوريين الشماليين. وبعد حفل ترحيبي، أجرى “لام” محادثات مع “كيم”، اتفق خلالها الجانبان على تعميق التعاون الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأعرب “لام” عن رغبته في توسيع التعاون في القطاعات ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الثقافة والرياضة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما اقترح إنشاء برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة للمساعدة في تعزيز التفاهم المتبادل من خلال عرض ثقافة وشعب البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعرب الزعيم الفيتنامي عن دعمه لتعزيز الحوار والسعي إلى حلول سلمية للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يبقى “لام” في كوريا الشمالية حتى يوم الغد السبت حيث يحضر سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك الاستعراض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيس حزب العمال الحاكم، اليوم الجمعة 10 أكتوبر.

وتتزامن هذه الزيارة مع الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة الأولى لزعيم فيتنامي منذ 18 عاما.