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“كوفاكس” تخصص 5% من لقاحات كورونا لـ”الطوارئ”

23 - مارس - 2021
لقاح

لقاح مضاد لكورونا

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قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص 5% من اللقاحات للطوارئ.

وأوضح أنه سيتم تخصيص جرعات لقاحات فيروس كورونا التي تشتريها آلية كوفاكس “كاحتياطي” للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس.

وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021.

وتهدف آلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل. وحتى الآن تم تسليم 31 مليون جرعة إلى 57 دولة.

وذكر التحالف أن احتياطي اللقاحات سيستخدم في مناطق توجد فيها “فجوات لا يمكن تجنبها” مثل مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ويتعذر وصول الحكومات إليها.

وتابع أن الجرعات الاحتياطية قد تستخدم أيضا في “حالات الطوارئ” لمكافحة تفش شديد لمرض كوفيد-19 حيث لا يكون الإطار الزمني المعتاد لتوزيع اللقاحات كافيا.

لكن هذه الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد تلقي جميع المشاركين في آلية كوفاكس الجرعة الأولى، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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