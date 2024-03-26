كيف برر كيربي امتناع واشنطن عن التصويت لقرار وقف إطلاق النار في غزة؟

برر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس الاثنين، امتناع واشنطن عن التصويت على قرار وقف إطلاق نار في غزة “لأنه لم يدن حماس”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيربي للصحفيين ونقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية منها “يو إس إي توداي”، في أول تعليق رسمي أمريكي عقب تبنّي مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وأكد كيربي على أن “امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، لا يمثل تحولا في سياستنا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق النار، لكنها امتنعت عن التصويت لأن القرار لم يدِن حماس”.

وفي وقت سابق الاثنين، صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وتعليقا على إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لفريق تفاوضي من قبل تل أبيا إلى واشنطن، قال كيربي: “إنه أمر مخيب للآمال، نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم لن يأتوا إلى واشنطن كي نناقش بدائل التوغل في رفح”.

لكنه أشار إلى أنه بغض النظر عن القرار الأممي، من المقرر أن يعقد المسؤولون الأمريكيون محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود حاليا في واشنطن بشأن قضايا تشمل الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مدينة رفح بجنوب غزة.

ومرارا، استخدمت الولايات المتحدة سلطة “النقض” لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ”الفيتو”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.