كيف ردت الهند على هجمات سابقة في كشمير اتهمت فيها باكستان؟

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة المهاجمين الذين نفذوا هجوما وقع الشهر الماضي على سياح في كشمير حتى “أقاصي الأرض”.

وتقول الهند إن اثنين من “الإرهابيين” الثلاثة المتورطين في الهجوم من عدوها اللدود باكستان، على الرغم من نفي إسلام اباد أي تورط لها. وأعلنت الدولتان المسلحتان نوويا عدة إجراءات دبلوماسية متبادلة وغيرها، لكن باكستان قالت إنها تتوقع أن تشن الهند توغلا عسكريا قريبا.

ماذا فعلت الهند سابقا؟

2019: تصاعدت التوترات في 14 فبراير شباط من ذلك العام بين الجارتين بعد أن تسبب تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في مقتل 40 جنديا من قوات شبع عسكرية في بولواما بكشمير، وهي منطقة جبلية تطالب بها باكستان أيضا. وأعلنت جماعة جيش محمد الإسلامية المتمركزة في باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وردا على ذلك، قالت الهند إن طائراتها الحربية قصفت معسكر تدريب لجماعة جيش محمد بالقرب من بلدة بالاكوت الباكستانية في الساعات الأولى من يوم 26 فبراير شباط. وقالت نيودلهي إنه “تم القضاء على عدد كبير جدا من إرهابيي جيش محمد والمدربين وكبار القادة ومجموعات الجهاديين”. وفي وقت لاحق، قدر المسؤولون الهنود عدد القتلى بنحو 300 مسلح.

وأقرت باكستان بأن طائرات هندية عبرت إلى أراضيها، لكنها قالت إنها قصفت أحد التلال دون إصابة أهداف كبيرة.

وخلال اشتباكات بين القوات الجوية للبلدين، أسرت باكستان طيارا هنديا تحطمت طائرته المقاتلة من طراز ميج في أراضيها بعد معركة جوية مع طائرة باكستانية من طراز جيه.إف 17. وأعادت باكستان الطيار بعد أيام، وهدأ الوضع.

2016: في 18 سبتمبر أيلول من ذلك العام، اقتحم مسلحون قاعدة عسكرية هندية في أوري بإقليم جامو وكشمير الاتحادي قرب الحدود، مما أسفر عن مقتل 19 جنديا هنديا. ونفت باكستان الاتهامات الهندية بأنها تقف وراء الهجوم.

وبعد 10 أيام، قالت الهند إنها نفذت “ضربات دقيقة” على قواعد للمسلحين عبر حدود الأمر الواقع. ونفت باكستان وقوع توغل في أراضيها.

كيف تستعد الدولتان الآن؟

قال وزراء في الحكومة الباكستانية إن التوغل العسكري الهندي وشيك وإنهم عززوا دفاعاتهم. كما أجرت القوات الهندية تدريبات في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقالت الهند إن قوات من الجانبين تبادلت إطلاق النار بالأسلحة الصغيرة عبر حدودهما خلال الليالي السبع الماضية، لكن لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى حتى الآن.

كيف يمكن مقارنة دفاعات الدولتين؟

من حيث عدد الأفراد العسكريين النشطين والطائرات المقاتلة تتفوق الهند بسهولة على باكستان، لكن ترسانتيهما النوويتين متماثلتان تقريبا. فالهند لديها 172 رأسا حربيا وباكستان لديها 170 رأسا.