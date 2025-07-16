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كيف علقت "حركة الشباب" على الهجوم الذي أودى بحياة جنود كينيين؟

منذ 12 ساعة
حركة الشباب الصومالية

حركة الشباب الصومالية

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قال الجيش الكيني إن انفجارا أودى بحياة ثلاثة جنود خلال قيامهم بدورية على طريق في شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الصومال.

وذكرت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على موقعها الإلكتروني أن جنديين كينيين على الأقل قتلا وأصيب آخرون في انفجار استهدف رتلا أمس الثلاثاء، لكنها لم تعلن مسؤوليتها بشكل مباشر.

وأوضح الجيش أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في الدورية صباح أمس الثلاثاء على الطريق بين سانكوري وكيونجا، وهي بلدة ساحلية تبعد 12 كيلومترا عن الحدود الصومالية.

وقالت القوات الكينية في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء “بكل أسف، لقي ثلاثة من جنودنا البواسل حتفهم متأثرين بإصاباتهم. لقد ضحى هؤلاء الجنود بأغلى ما يملكون”.

وتسيطر حركة الشباب على مساحات واسعة من الأراضي في جنوب ووسط الصومال وتنفذ بشكل متكرر هجمات عبر الحدود على أهداف عسكرية ومدنية. ويقول محللون أمنيون إنها تهدف إلى الضغط على كينيا لسحب قواتها من بعثات حفظ السلام في الصومال.

    المصدر :
  • رويترز

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