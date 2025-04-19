كيف علقت سلطنة عُمان على المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في روما؟

أفراد الشرطة يقفون أثناء مغادرة السيارات للسفارة العمانية، حيث تجري الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية، في روما، إيطاليا، 19 أبريل/نيسان 2025. رويترز

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية تفاصيل اجتماعات، اليوم السبت، في روما ، بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال وزير خارجية السلطنة، بدر البوسعيدي.

وقال المتحدث في بيان صادر عن خارجية السلطنة، إن “الحوار، والتواصل الواضح، هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأوضح أن الجولة المقبلة من المباحثات ستُعقد في مسقط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن مفاوضات روما “أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم يضمن خلو إيران، بالكامل، من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستنطلق، يوم الأربعاء المقبل، في سلطنة عُمان، على مستوى الفرق الفنية.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن “اللقاء الأخير (الجولة الثانية) كان جيداً، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي ومتقدّم”.

وأشار إلى أن “الجولة المقبلة ستُعقد على مستوى الخبراء الفنيين اعتباراً من يوم الأربعاء، تمهيداً للقاء المفاوضين الكبار نهاية الأسبوع”.