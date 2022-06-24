كيف علّق الفاتيكان على قرار إبطال حق الإجهاض في أميركا؟

أشادت الأكاديمية الباباوية من أجل الحياة الجمعة الواقع في 24 حزيران بقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن الإجهاض وقالت إنه “يتحدى العالم أجمع” فيما يخص قضايا الحياة.

وقالت الأكاديمية في الفاتيكان في بيان إن الدفاع عن الحياة البشرية لا يمكن أن يتم حصره في حقوق فردية لأن الحياة أمر “له أهمية اجتماعية واسعة”.

اتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وحُظر بموجبه الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.