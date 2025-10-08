كيف يؤثر التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على تحركات الشيكل الإسرائيلي؟

قال محللون في بنك جيه.بي مورغان، اليوم الأربعاء “إن الارتفاع في قيمة الشيكل الإسرائيلي في الآونة الأخيرة يعكس تنامي ثقة أسواق الصرف الأجنبي في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة”، وتوقعوا موجة جنى أرباح للمتداولين في حالة الإعلان عن التوصل لاتفاق.

وأضاف محللو جيه.بي مورغان “نعتقد أن السوق باتت مهيأة لإعلان إيجابي بشأن المفاوضات المتعلقة بغزة”، مشيرين إلى الأداء القوي للشيقل مقارنة باليورو وعملات الأسواق الناشئة ذات “العوائد المنخفضة”.

ويجتمع المفاوضون في مصر لمناقشة خطة تتألف من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث عبرت الأطراف عن تفاؤل حذر بشأن النتيجة.

ورغم أن تأكيد وقف إطلاق النار يمكن أن يدفع الشيكل إلى الارتفاع، فإن المحللين أضافوا أن “هذا قد يتبعه سريعا موجة من جني الأرباح”، وتوقعوا أيضا “عمليات بيع كبيرة” إذا فشلت المحادثات.

وارتفع الشيكل 5.5 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل أغسطس آب وأكثر من 16 بالمئة منذ أبريل نيسان عندما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية عالمية شاملة.