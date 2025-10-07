كيم جونغ أون لبوتين: تحالف كوريا الشمالية وروسيا سيواصل النمو بثبات

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن تحالف بلاده مع روسيا سيستمر في التوسع والنمو، وذلك في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأه فيها بعيد ميلاده وأشاد بقيادته.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله: “لا أشك في أن علاقات التحالف بين البلدين ستمضي قدماً بثبات في المستقبل، بفضل العلاقات الودية الدافئة والروابط الأخوية الوثيقة بيننا”.

وجدد كيم في رسالته دعمه لما وصفه بـ”كفاح روسيا العادل من أجل السيادة الوطنية”، في إشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكداً التزامه بتنفيذ المعاهدة التي وقعها مع بوتين العام الماضي لتعزيز التعاون الثنائي.