كيم جونغ أون يتفقد خط إنتاج صواريخ جديد قبل زيارته بكين

منذ 51 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على تدريبات الجيش - 16 مايو 2025 - رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد خط إنتاج صواريخ جديد وعملية أتمتة تصنيع الصواريخ.

جاءت زيارته اليوم الأحد لخط إنتاج الصواريخ قبل رحلة مقررة إلى بكين لحضور عرض عسكري مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة فُرضت عليها بسبب برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تم تطويرها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويقول خبراء ومسؤولون دوليون إن العقوبات فقدت الكثير من تأثيرها وسط الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي المتزايد من روسيا والصين.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن عملية الإنتاج المطورة ستساعد في زيادة الجاهزية القتالية لوحدات الصواريخ الرئيسية.

وأرسلت كوريا الشمالية جنودا وذخائر مدفعية وصواريخ إلى روسيا لدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

  • رويترز

