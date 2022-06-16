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كينيا تطالب بنشر فوري لقوات إقليمية في شرق الكونغو

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2022 6:20 صباحًا
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا

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دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الأربعاء إلى نشر فوري لقوات عسكرية إقليمية جديدة بهدف التصدي لعنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واتفقت بلدان مجموعة شرق أفريقيا السبع، التي انضمت لها الكونغو هذا العام، في أبريل نيسان على تشكيل قوة مشتركة، لكنها لم تحدد موعد نشرها.

وقال كينياتا في بيان “سيجري نشر قوات شرق أفريقيا الإقليمية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالي وكيفو الجنوبي على الفور من أجل استقرار المنطقة وفرض السلام دعما لقوات أمن جمهورية الكونغو الديمقراطية وبتنسيق وثيق مع مونوسكو (بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام)”.

تأتي دعوة الرئيس الكيني على خلفية هجوم كبير شنته في شرق الكونغو جماعة إم 23 المتمردة التي سيطرت على بلدة استراتيجية على الحدود مع أوغندا يوم الاثنين.

ولم يوضح بيان كينياتا ما إن كانت الكونغو وافقت على نشر هذه القوات أم لا، ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات في الكونجو الديمقراطية.

من جهتها قالت السلطات الإقليمية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في قت سابق، إن الجنود الروانديين والمدفعية قدموا دعما لهجمات جماعة 23 مارس المتمردة يوم الأحد، متهمة رواندا بالسعي لاحتلال بلدة بوناغانا الحدودية الكونغولية.

تأتي هذه الاتهامات في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، لتحيي العداوات القديمة. وتنفي رواندا دعمها لهجوم جماعة 23 مارس.

    المصدر :
  • رويترز

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