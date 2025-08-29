الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كينيا تنتشل 32 جثة وسط غضب بشأن وفيات طائفة دينية

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2025 5:45 مساءً
خبراء الطب الشرعي ومحققو جرائم القتل من مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) يستخرجون جثثًا مدفونة في قبور ضحلة في قرية كوا بينزارو، الواقعة على مشارف ماليندي، في مقاطعة كيليفي، كينيا، 28 أغسطس 2025. رويترز

خبراء الطب الشرعي ومحققو جرائم القتل من مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) يستخرجون جثثًا مدفونة في قبور ضحلة في قرية كوا بينزارو، الواقعة على مشارف ماليندي، في مقاطعة كيليفي، كينيا، 28 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

انتُشلت 32 جثة في جنوب شرق كينيا خلال الأسبوع الماضي، في مأساة أثارت انتقادات جديدة للسلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطوائف المتشددة إثر وفاة المئات من أعضاء طائفة يوم القيامة قبل عامين.

وربطت الحكومة الكينية وسكان محليون الجثث التي جرى انتشالها في قرية كوا بينزارو بنفس الطائفة المسيحية المتهمة بقتل أكثر من 400 شخص في غابة شاكاهولا القريبة في عام 2023.

وقال الطبيب الشرعي الحكومي ريتشارد نيوروجي للصحفيين إنه جرى انتشال سبع جثث أخرى أمس الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الجثث منذ بدء أعمال البحث في الأسبوع الماضي إلى 32.

واستمرت عمليات البحث اليوم الجمعة، ومشط عمال، يرتدون حللا واقية بيضاء وقفازات زرقاء، الغابات الكثيفة باستخدام المجارف والمعاول.

وتقع كوا بينزارو على بعد نحو 30 كيلومترا من شاكاهولا، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن زعيم الطائفة بول ماكنزي أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى يذهبوا إلى الجنة قبل نهاية العالم.

ونفى ماكنزي، الذي يواجه اتهامات بالقتل والإرهاب، التهم الموجهة إليه.

وكانت حكومة الرئيس وليام روتو تعهدت، بعد اكتشاف الجثث في شاكاهولا، بتشديد الرقابة على المنظمات الدينية وتعزيز المراقبة المجتمعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. رويترز
تحليق إسرائيلي مكثف جنوب سوريا.. وتوغل في القنيطرة!
الشرطة في إندونيسيا
احتجاجات واسعة في جاكرتا بعد وفاة مدني صدمته سيارة شرطة
ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو: تصريحات ماكرون تجاوزت حدود اللياقة تجاه بوتين

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ