الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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كييف: إصابة 10 أشخاص في هجمات صاروخية روسية على شرق أوكرانيا

منذ ساعتين
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو اليوم الخميس، أن عشرة أشخاص أصيبوا وحوصر خمسة فيما يبدو تحت الأنقاض جراء هجمات صاروخية شنتها روسية الليلة الماضية على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال كليمينكو على تطبيق تيليجرام للتراسل إن روسيا أطلقت ستة صواريخ على ثلاث مناطق سكنية في منطقة دونيتسك التي تسيطر القوات الروسية على معظمها.

وأضاف “تعرضت بوكروفسك ونوفوروديفكا وميرناجرد لإطلاق للهجوم. أدى القصف لإصابة 10 أشخاص بينهم أربعة أطفال ويجري البحث عن خمسة آخرين تحت الأنقاض”.

وأشار إلى أن من بين الضحايا عائلة لديها طفلان صغيران وطفلان يبلغان من العمر 13 عاما. وألحق القصف أضرارا بمبنى سكني وتسعة منازل خاصة ومركز شرطة وسيارات ومرائب.

وقال كليمينكو إن أحد مسعفي الشرطة نجح في انتشال رجل معه طفل مصاب من تحت الأنقاض.

واحتلت القوات الروسية معظم دونيتسك، وتقول روسيا إنها تعتزم السيطرة على المنطقة بالكامل.

وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق من اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة من بين 20 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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