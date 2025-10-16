كييف تتجه لاستيراد المزيد من الغاز بعد هجمات جوية روسية

سيارة مدمرة ملقاة على طريق بالقرب من مبان سكنية دمرتها غارة عسكرية روسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 13 أكتوبر 2025. رويترز

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية اليوم الخميس أن هجمات شنتها روسيا أجبرت كييف على تعليق العمل بعدد من منشآت الغاز الرئيسية هذا الشهر وجعل الحكومة بحاجة إلى استيراد المزيد من الغاز.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب غدا الجمعة. وبخلاف ملف مبيعات الأسلحة، من المتوقع بحث شراء كييف لشحنات الطاقة من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي اليوم إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية الليلة الماضية.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس “في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة”.

وتشن روسيا هجمات على منشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا على مدى عامين متتالين مع دخول الحرب عامها الرابع. وركزت الهجمات في بادئ الأمر على محطات الكهرباء لكنها ركزت بشكل كبير هذا العام على استهداف البنية التحتية للغاز.

وقال سيرجي كوريتسكي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية نافتوجاز إن منشآت الغاز تعرضت هذا الشهر فقط لست هجمات كبيرة مضيفا أن أحدث الهجمات ألحقت أضرارا بمنشآت في عدد من المناطق، مما أدى إلى توقف العمليات في بعضها.

وحث كوريتسكي الأوكرانيين على ترشيد استهلاك الغاز قائلا إن الهجمات “تؤثر بشكل مباشر على حجم إنتاج الغاز المحلي الذي نضطر إلى تغطيته من خلال الاستيراد”.

وتواجه حكومة أوكرانيا ضائقة مالية، وتجري محادثات مع حلفائها الدوليين لجمع التمويل اللازم لاستيراد المزيد من شحنات الغاز خلال شهور الخريف والشتاء الباردة.