كييف تكشف خطة الجيش الروسي شرقي أوكرانيا

قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إن أوكرانيا تشن هجمات صغيرة مضادة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الروسي تطويق قواتها في شرق البلاد.

وقبل أيام أعلنت روسيا تحقيق الأهداف الرئيسية لعمليتها العسكرية في أوكرانيا وأنها ستركز جهودها على ما وصفته بـ”تحرير الشرق”.

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الأحد إن روسيا تريد تقسيم أوكرانيا إلى قسمين، كما حدث عند تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، وتعهد بشن حرب عصابات “شاملة” لمنع تقسيم البلاد.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على منح بلاده دبابات وطائرات وصواريخ لصد القوات الروسية في حين قالت حكومته إن قوات موسكو تستهدف مستودعات الوقود والغذاء.

في غضون ذلك، واصل المسؤولون الأمريكيون جهودهم لتخفيف حدة تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال أمس السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يمكن أن يبقى في السلطة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في موسكو. وأضاف للصحفيين في القدس أن بايدن كان يعني أنه “بكل بساطة لا يمكن السماح للرئيس بوتين بشن حرب أو عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر”.

وبعد ما يزيد على أربعة أسابيع من بدء الصراع، فشلت روسيا في السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبيرة، وأشارت موسكو يوم الجمعة إلى أنها قلصت طموحاتها للتركيز على تأمين منطقة دونباس بشرق أوكرانيا حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا الجيش الأوكراني منذ ثمانية أعوام.