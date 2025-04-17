كييف: روسيا تعتمد تكتيكات جديدة في هجمات واسعة بجنوب أوكرانيا

الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تختبر أساليب جديدة لشن هجمات واسعة النطاق يشارك فيها مئات الجنود، وذلك في وقت تستعد فيه كييف لهجوم جديد بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب.

ويشير ذلك إلى تغيير محتمل لأسلوب اعتمدت عليه روسيا لأكثر من عامين من خلال إرسال مجموعات صغيرة من المشاة للتوغل ببطء عبر الخطوط الأوكرانية.

وجاء في منشور للقيادة الجنوبية في الجيش الأوكراني اليوم الخميس مقاطع مصورة لما قالت إنه هجوم روسي شارك فيه 320 جنديا و40 مركبة مدرعة في محيط قرى عدة على الجبهة الجنوبية في منطقة زابوريجيا.

وأوضح المنشور أن الهجوم وقع مساء أمس الأربعاء واستمر قرابة ساعتين ونصف الساعة قبل رصده وإلحاق خسائر فادحة بالقوات المشاركة فيه.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وأسلوب القوات الروسية في الهجوم بوحدات مشاة صغيرة وخفيفة التسليح هو في حد ذاته تطور عما اتبعته في بداية الحرب حينما كانت أرتالها المدرعة الضخمة تتكبد خسائر فادحة في مواجهة الوحدات الأوكرانية سريعة الحركة.

وواجهت المركبات المدرعة أيضا صعوبة بالغة في ظل الاعتماد المكثف على الطائرات المسيرة القادرة على إصابة الأهداف بدقة أكبر بكثير من قذائف المورتر أو المدفعية.

وقال قائد الحرس الوطني الأوكراني أوليكساندر بيفنينكو اليوم الخميس إن أحد ألويته صد هجوما كبيرا شاركت فيه مركبات مدرعة ومئات من جنود المشاة على خط المواجهة بالقرب من مدينة بوكروفسك المحاصرة في الشرق.